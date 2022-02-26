بيسكوف: نرصد هجمات سيبرانية مستمرة على موقع الكرملين

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مساء اليوم السبت أن الرئاسة الروسية ترصد هجمات سيبرانية مستمرة على موقعها الإلكتروني. وقال بيسكوف لوكالة "تاس" الروسية: "الهجمات تتواصل بلا توقف، وعمل الموقع كثيرا ما يتعثر".

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