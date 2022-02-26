لوكاشينكو: المفاوضات بشأن أوكرانيا ضرورية اليوم ولن يحتاجها أحد غدا

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، على أن المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا يجب أن تعقد دون تأخير، مشددا على أن "أحدا لن يحتاج المفاوضات غدا".

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "ربما تكون الدولة هي الفائزة، وربما ليس لديك شك في ما يمكن أن يحدث، ولن تتحدث مع أي شخص.. للمرة الثالثة كييف تدفعهم فعليا لأيام وتعطي موافقتهم، وقد وافقوا بالفعل على الشروط التي اقترحتها روسيا اليوم، لماذا نتأخر، الناس يموتون".

وأضاف: "إنهم يضغطون على فلاديمير زيلينسكي: هيا، لا تستسلم، الآن سيأتي قطاع الطرق من أفغانستان، والآن سنلقي بهم من الشرق الأوسط، وهناك عدد كاف من الشركات العسكرية الخاصة.. يمكنك تخيل ما سيحدث في أوكرانيا".

وتابع: "الجميع، من اليابان إلى أمريكا، يحاولون بالفعل ربطنا بهذه الحرب.. لقد تم بالفعل الإعلان عن العقوبات علينا.. حتى اللجنة الأولمبية الدولية تكاد تشارك في الحرب".

وأوضح: "حسنا، كانوا يبحثون عن سبب، ومن الواضح أنهم اتصلوا عبر المحيط، واتفقوا كيف يتصرفون.. لكننا سننجوا من هذا".