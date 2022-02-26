الاحتلال يقتحم بلدة اليامون بجنين ويعتقل شابين من رام الله

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر من جنين إن قوة من جيش الاحتلال داهمت حيين، ومنعت الأهالى من الخروج من منازلهم لتندلع مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التى أطلقت الرصاص المطاطى وقنابل الصوت.
وكثفت القوات من تواجدها العسكرى ونشرت فرقة مشاة فى كروم الزيتون بين بلدتى اليامون والسيلة الحارثية قبل أن تقتحم البلدة.
من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين أحدهما من حى الماصيون الراقى، والآخر من مخيم الأمعرى بوسط رام الله.. وداهمت قوات الاحتلال منزلى الشابين وتفتيشهما.
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