عاجل.. روسيا: مجلس أوروبا سيفقد هويته الأوروبية بعد تعليق عضويتنا

جدة - نرمين السيد - وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى بيان تعليقا على تعليق عضوية روسيا فى المنظمة، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، "هذا ليس خيارنا بدون روسيا سيفقد مجلس أوروبا هويته الأوروبية". وأضافت "زاخاروفا"، أن روسيا ترى أن هذا القرار مسيس تماما ويعد دليلا على أن المنظمة فقدت استقلالها، وأصبحت أداة فى يد الكتلة الغربية وأتباعها، مضيفة "سيتحمل كل من اتخذ هذا القرار المسؤولية الكاملة، عن تدمير الحيز القانونى والإنسانى المشترك فى القارة والعواقب الوخيمة الحتمية على مجلس أوروبا نفسه".

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