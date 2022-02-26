عاجل.. فرنسا تحتجز سفينة روسية فى بحر المانش

جدة - نرمين السيد - أكدت السفارة الروسية فى فرنسا، اليوم السبت، أنها سترسل مذكرة احتجاج إلى الخارجية الفرنسية بسبب إيقاف سفينة شحن روسية فى بحر المانش؛ للاشتباه فى تبعيتها لشركة روسية تستهدفها العقوبات الأوروبية على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، حسمبا نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقالت السفارة الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن الدائرة القنصلية طلبت تفسيرا من السلطات الفرنسية وسترسل فى وقت لاحق مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الفرنسية. وأضافت السفارة أنها تلقت اتصالا طارئا من قبطان سفينة الشحن الروسية أبلغ فيه عن اعتراض السلطات الفرنسية للسفينة.

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