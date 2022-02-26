عاجل.. الدفاع الروسية: تدمير 6 زوارق أوكرانية فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 6 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة السفن الروسية فى البحر الأسود عند جزيرة زميينى التى استسلمت حاميتها الأوكرانية للقوات الروسية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





ورجحت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان، أن هذه الزوارق كان يتم توجيهها من قبل مسيّرات الدرون الأمريكية.

إلى ذلك أمرت وزارة الدفاع الروسية، وحدات القوات المسلحة بشن هجوم فى جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية عدم التفاوض مع روسيا.

فى وقت سابق اليوم، أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية "كييف" فيتالى كليتشكو، فرض حظر التجول بدءا من الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلى، ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح غد الأحد .

وقال كليتشكو - بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم" - "إن جميع المواطنين الذين يخالفون الحظر سيعتبرون من مجموعات التخريب واستطلاع العدو"، موضحًا أن حظر التجول سيتم تفعيله لمزيد من الدفاع الفعال عن العاصمة كييف وسلامة سكانها.