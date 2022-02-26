رئيس بيلاروسيا: مستعدون لتوفير منصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله: "يمكنهم التوصل لحل حتى اليوم، وسنقدم ونساعد بشكل كامل فى هذا الصدد لمنع الحرب".

وأضاف لوكاشينكو: "يمكن إجراء المفاوضات فى أى مكان فى مينسك، حتى فى قصر الاستقلال الرئاسى".

فى وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أن الجانب الأوكرانى رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكرانى باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.

بينما قال مستشار الرئيس الأوكرانى ميخايلو بودولياك، إن كييف أعلنت استعدادها للتفاوض مع روسيا، لإيقاف الحرب الدائرة على البلاد، لكن موسكو تضع شروطا مسبقة غير مقبولة، وفق قوله، مؤكدًا أن الوضع فى العاصمة "كييف" يخضع حاليا لسيطرة قوات الأمن الوطنية بنسبة 100%.