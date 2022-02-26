عاجل.. الرئيس الأوكرانى: نجحنا فى صد الهجوم الروسى وسنواصل القتال

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أكد زيلينسكى أن القتال مستمر فى العديد من المدن والمقاطعات، موضحا "سنواصل الدفاع عن بلدنا". وأضاف الرئيس الأوكرانى "نجحنا فى صد الهجوم الروسى وسنواصل القتال".

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