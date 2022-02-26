نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شانجان cs85 هايبرد كوبيه منافس مرسيدس بقسط 600 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد وصولها السوق الأوروبي أصبحت سيارة شانجان cs85 هايبرد كوبيه الرياضية أحد المنافسين الشرسين لسيارات عريقة مثل مرسيدس GLC و BMW X4 ، وغيرها من السيارات SUV كوبيه متوسطة الحجم وكبيرة الحجم ، وهي حاليًا الفئة الأكثر شعبية في أوروبا كما أنها تتميز بسعرها المعقول وذلك على الرغم من أن ظهور Changan CS85 لأول مرة كان في عام 2019 في معرض Guangzhou للسيارات ، وتم إطلاقها في الأسواق في مارس من نفس العام.

يتم تصنيع Changan CS85 من قبل شركة Chang’an Motors وهي شركة سيارات صينية تأسست في 1980، وبدأت إنتاج السيارات في عام 1990 بعد اتفاقية مع Suzuki ، أولاً ، ثم مع Ford أيضًا، ولكن في غضون بضع سنوات ، أصبحت واحدة من أكبر خمس شركات لتصنيع السيارات في الصين، والتي تشمل أيضًا Saic Motor (الأم الجديدة لشركة MG) ، و Dongfeng، و FAW ، و Chery Automobile.

سعر Changan CS85



بدأ طرح النسخة الهجينة من Changan CS85 في الصين بسعر يتراوح ما بين 176900 يوان صيني أي ما يعادل 27 الف دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 100 ألف ريال سعودي أما الفئة الأعلى فقد طرحت بسعر يصل إلى 192900 يوان صيني أي ما يعادل 30 ألف دولار أمريكي أو ما يوازي 112 ألف ريال سعودي، أما بالنسبة للسيارة التي تعمل بالوقود فقد وصل سعرها ما بين 145900 يوان 82 ألف ريال إلى 184.900 يوان أي ما يعادل 108 آلاف ريال.

شانجان cs85 من الخارج

من ناحية الشكل والمظهر الخارجي يبدو أن شانجان إس سي 85 تجمع بين سيارتين، فالواجهة الأمامية ، وبفضل الشبكة الكبيرة ذات الخطوط الأفقية وشكل المصابيح الأمامية ، تذكرنا بسيارة ميتسوبيشي ، و Spacestar بسبب تصميمها ، كما تذكرنا بسيارة Outlander بسبب حجمها وعظمتها، لذلك تأتي بواجهة مربعة وقوية، على عكس أشكال السيارة الناعمة تمامًا.

تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2022

يبدأ سعر شانجان CS85 ليمتد 2022 في السعودية عند 93 ألف ريال غير شامل الضريبة ويصل إلى 107 آلاف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة لدى وكيل شانجان في السعودية، ويمكن الحصول عليها نقدًا أو الشراء من خلال أحد عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية بحسب الشروط والمواصفات التالية: