نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان تحميل نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان تحميل نتائج القبول الموازي 2021/2022 ومعدلات القبول الموازي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بشكل مؤخر اعلنت بشكل رسمي وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي أمام جميع الطلاب والطالبات على نحو خطوات جاءت مبسطة سهلة أمام جميع الطلاب والطالبات، حيث نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل على نحو طرق وخطوات نستعرضها الان عبر الفقرة التالية

الان تحميل نتائج القبول الموازي 2021/2022

تعتبر نتائج القبول الموازي فى العراق واحدة من النتائج التي زادت مؤخراُ الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل حولها وراء اجراء الاستعلام عنها بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على طريقة مبسطة وسهلة بامكانكم الاعتماد عليها لاكشف عن تلك النتائج دون الحاجة لتوجه الى مكاتب الجامعات او المدارس، حيث فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي وموقع نتائجنا لإجراء تلك المهمة الامر الذي تسبب عليه ارتفاع كبير فى مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة الكشف عنها من المنزل بأبسط شكل واسهل صورة ممكنة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بسيطة للغاية وسهلة أمام جميع الطلاب والطالبات حيث كل ما يحتاجه الطالب هو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا واتباع الخطوات والطريقة التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب داخل الايقونة المخصصة لها

البدء فى تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على أيقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بمنتهي البساطة

مع العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية اكدت على إعلان تلك النتائج بعد التأكيد على الانتهاء من أعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي فى شتى الجامعات العراقية لذا اصبح بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعيقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام والكشف عن تلك النتائج حتى نساعدكم مباشرة بالحصول على تلك النتائج من المنزل