هنا رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 عبر المنصة الرقمية anem.dz و شروط التقديم

يبحث آلاف الشباب الجزائريين في منحة البطالة لعام 2022، بعد أن أعلنت الحكومة هذه العلاوة الشهرية التي تُمنح للعمال الشباب عن العمل وأعلنت وسائل الإعلام تفاصيل هذه العلاوة التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون وصدر مرسوم تحديد تاريخ وشروط وقيمة المنحة التي وقعها رئيس مجلس الوزراء، الذي سيتم إنشاؤه بواسطة وكالة التوظيف الوطنية anem.dz وتكليف شاب عاطل عن العمل من حيث العمل وأكدت وزارة العمل أن تاريخ الصرف سيكون 28 من كل شهر مع التثبيت الأول للتخصيص المقرر في مارس 2022، وتم إطلاق المنصة في 25 فبراير ويهدف منحة البطالة الجزائري إلى تسهيل مواجهة الشباب للحياة والعثور على عمل، حيث أعلنت الوكالة الوطنية في الجزائر عن توفير موقع الكتروني متاح للمواطنين العاطلين عن العمل الراغبين في الحصول على فرصة عمل بالتسجيل من خلال رابط البطالة المنصة الرقمية

شروط التقديم على منحة البطالة 2022

لكي تكون مؤهلاً للحصول على هذه المنحةيجب أن يكون المتقدم من الجنسية الجزائرية.

أن مقدم الطلب مدين ولا يتلقى أي مساعدة أو مدفوعات حكومية أو من القطاع الخاص (وليس له مصدر دخل آخر).

يجب أن يتراوح عمر المرشح بين 19 و 40 عامًا مع إعطاء الأولوية الأكبر للقبول.

يجب على متلقي منحة البطالة التسجيل في وكالة التوظيف الوطنية لأول مرة بشرط ألا تتجاوز فترة التسجيل ستة أشهر.

تحديد وضعك في الخدمة الوطنية.

تحديد وضعك في الخدمة الوطنية. لم يعد من الضروري أن يلتحق بمؤسسة تعليمية مثل مدرسة ثانوية أو برنامج تدريب مهني.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد تلقى مساعدة من الجهات الحكومية مثل القروض لبدء الأعمال التجارية الصغيرة أو متناهية الصغر.

لا يسمح لزوجه بالعمل لدى المتقدم مهما كانت طبيعة الوظيفة.

مستندات التسجيل للحصول على منحة البطالة 2022

قم بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل لتسجيل جميع الجزائريين من جميع ولايات البلاد والأوراق التالية مطلوبة لسداد الإعانة:

شهادة التزام مستقراء من المنصة الرقمية وموقعة من الجهة المهتمة. نسخة من تاريخ الوصول مستخرج من منصة بدل التعطل. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك مراقبة البريد شطب التسجيل. للمتزوجين شهادة الأسرة متوفرة. وثيقة تثبت حالة الخدمة الوطنية. نسخة من شهادة الثانوية العامة أو شهادة تدريب مهني.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائرية

أعلن يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل أنه اعتبارًا من شهر مارس المقبل سيكون تاريخ صرف منحة البطالة يوم 28 من كل شهر.

اتبع الخطوات أدناه للتسجيل في بدل البطالة في الجزائر: