تصريح أوكرانى هام عن «إنزال الجنود الروس»

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال جهاز أمن أوكرانيا "SBU"، اليوم السبت: "نطلب من المواطنين التزام الهدوء"، مضيفًا أن عملية الإنزال المشار إليها تتعلق بعملية لسلاح الجو الأوكرانى.
وكان سادوفى قال عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن ثلاث مروحيات أنزلت حوالى 60 مظليًا روسيًا بالقرب من مدينة برودى، على بعد حوالى 90 كيلومترًا شمال شرق لفيف، فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم السبت.
وأضاف عمدة لفيف: "ضربتهم قواتنا"، مشيرًا إلى أن المهاجمين انسحبوا فى الوقت الحالى، وتابع "نُبقى الوضع تحت السيطرة".
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