عاجل.. واشنطن تعلن تقديم 350 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، فى مكالمة هاتفية مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو الهجوم العسكرى الروسى على الأراضى الأوكرانية. وأدان بلينكن بشدة هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا وشدد على استمرار دعم الولايات المتحدة لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية. كما شكر بلينكن الرئيسة ساندو على التزام مولدوفا بتوفير الحماية الدولية لأولئك الذين يلتمسون اللجوء بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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