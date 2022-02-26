أشتري أي منتج وأحصل على الأخر هدية مجانية بداخل هايبر بنده بالسعودية

يتواجد بداخل هايبر بنده لهذا الأسبوع خصومات هائلة تصل إلى 50٪ على العديد من السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة لكل العملاء، فمنها السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، وتخفيضات في قسم المنظفات والعناية الشخصية وغيرهم كثيراً من المنتجات الأخري.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:

متاح بالعرض حليب طويل الأجل المراعي نجوم (18×150مل) سعر الكرتون كاملة عرض 20.95 ريال سعودي وبعد العرض 15.95 ريال سعودي.

متوفر أيضاً جبن شيدر المراعي (6×56 جرام) سعرها الأن بالعرض 14.95 ريال سعودي، اشتري5+1 مجاناً.

متواجد جبنة موزاريلا مبشوره إنتاج شركة المراعي (200 جرام) اشتري 1+1 مجاناً السعر قبل العرض 21 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 12.95 ريال سعودي، تلك الجبن لا غنى عنها في عمل البيتزا والمخبوزات اللذيذة.

تخفيض على العديد من منتجات شركة المراعي والتي من بينها لبنة فاخرة كاملة الدسم (400جرام)، وجبنة مثلثات 8 قطع (120جرام) 4+1 بسعر 12.95 ريال سعودي، وأيضاً جبنة فيتا كاملة الدسم المراعي (2×200جرام)بسعر 8.95 ريال سعودي.

تخفيض هائل من هايبر بنده على دجاج ساديا سعر الحبة وزن (1.100 جرام) سعرها قبل العرض 17.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.50 ريال سعودي، أما عن العرض المتاح على الكرتون (10×1.100 جرام) سعرها بالعرض 139.50 ريال سعودي.

خصم 10٪ على قطع دجاج مشكلة التنمية (900 جرام) بسعر 13.95 ريال سعودي، أما عن عرض صدور الدجاج بدون عظم الأمنية (450 جرام) سعرها بالعرض 16.50 ريال سعودي.

تخفيض على دجاج البشاير (1000 جرام) سعرها بالعرض 13.75 ريال سعودي.

متوفر بقسم اللحوم عرض على نقانق بقري برازيلي سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 28.95 ريال سعودي

كما متاح أيضاً على كتف خروف روماني سعر الكيلو بالعرض 55.95 ريال سعودي، حيث كان سعره من قبل 68.95 ريال سعودي.

أما عن عرض مكعبات اللحم البقري برازيلي قليل الشحم فسعر الكيلو الان 33.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده في قسم التوابل والمكسرات: