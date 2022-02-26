نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة كيف تحصل علي كونيز في PES 2021 المحدثة مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة وكيف يتم إضافتها علي لعبة الساحرة المستديرة بعد التحديث الشامل الذي تم علي اللعبة . من شركة KONAMI حيث تتيح الشركة لكافة عاشقي الساحرة المستديرة . الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 مجاناً المحدثة وكما هو متعارف عليه بأن الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة في الأسبوع الماضي كانت تصل لعدد 600 كوينز . ولكن شحن كوينز PES 2021 Mobile المحدثة لهذا الأسبوع تخطي هذا العدد ليصل إلي الآف الكوينز . كذلك الأمر لأهمية الحصول علي كوينز eFootball Pes عبر قائمة BOX DRAW والتي يتم استخدامها في شراء اللاعبين وغيرها . من مهام بيس 2021 المحدثة وكافة تفاصيل كيف تحصل علي كونيز في PES 2021 المحدثة سنعرضها خلال سطور المقال .

أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة والحصول علي الآف الكوينز عبر موقع الشركة

لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة كانت تتيح عدد 100 كوينز في اليوم الواحد عبر الفوز بمباريات اللعبة . وتسجيل الدخول علي موقع الشركة بشكل يومي ولكن في نسخة efootball pes 2022 الحديثة . يتم الحصول علي ما يقرب من 2000 كوينز وذلك يتم بشكل مجاني علي موقع الشركة . كما أن طريقة الحصول علي كوينز efootball pes 2022 Konami تتم عبر خطوات بسيطة علي الموقع الرسمي للعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد فقط . ولكي ما يتم الحصول علي كوينز PES 2022 ذلك من خلال لعب مباريات DAY والفوز بها . ويتم بعد ذلك الحصول علي عملات PES eFootball وخلال السطور القادمة نتعرف علي كيف تحصل علي كونيز في PES 2021 المحدثة .

أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة وخطوات الحصول علي كوينز PES eFootball

يتم تسجيل الدخول علي efootball pes 2021 بشكل يومي واختيار هدية من الهدايا اليومية عبر خانة كوينز بدلاً من GP كما تتيح الشركة حصولك علي كوينز إي فوتبول بيس 2022 موبايل 100 كوينز بالأسبوع الواحد . يتم تقسيم كوينز لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة كل يوم تحصل علي 10 كوينز إلي اليوم السادس . كما تزداد أعداد كوينز إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد إلي 20 ومن ثم 30 باليوم السابع . تظل زيادة عدد كوينز PES 2022 لنهاية الشهر لتصل إلي ما يقرب لعدد 400 كوينز . حصولك علي 2000 كوينز في PES eFootball بعد فوزك بمنافسات DAY وذلك بإضافة 200 كوينز للفوز الواحد . كذلك يتم حصولك علي 200 كوينز في efootball pes 2021 بنفس المنافسات بعد المنافسات الخاصة بيوم الجمعة . بتلك الخطوات في كوينز لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة تحصل علي 400 كوينز أسبوعياً . ومن ثم عدد 1600 كوينز بالشهر الواحد ويتم الوصول للحد الأقصى المسموح به من الشركة لهذا الأسبوع . وهو 200 كوينز في PES 2022 .

شحن كوينز بيس 2021 مجاناً المحدثة وكيف يتم الحصول علي الكوينز

أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة تمت إضافتها بشكل مجاني منذ نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس . وتستمر لنهاية الأسبوع الحالي وكان الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 مجاناً المحدثة بجانب لاعب واحد يتم تغييره أيضاً للمرة الواحدة . وذلك كان يتم عن طريق الخطوات التالية :-

يتم تسجيل الدخول علي موقع الشركة الرسمي لكي ما يتم تبديل أو شراء لاعب في المرة الواحدة . وذلك عن طريق كوينز لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل المحدثة التي تم الحصول عليها .

التي تم الحصول عليها . كما يتم التبديل للاعب عبر قائمة Icon Moment ويتم شراء اللاعب المرغوب والضغط علي عدد 100 كوينز . ومن بعد ذلك الضغط علي خانة SIGN .

كذلك يتاح شراء لاعبين إضافيين عبر قائمة BOX DRAW وشراءه يتم أيضاً بعدد معين من كوينز PES eFootball .

أيكون مومنت بيس 2021 المحدثة والتي تتيحها شركة كونامي لهذا الأسبوع بجانب كيفية . الحصول علي كوينز في بيس 2021 المحدثة تم عرض تفاصيلها داخل سطور مقال اليوم .