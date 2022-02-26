أقوي كريم طبيعيى هيفتح مفاصل أيدك وهيخلصك من الجلد الميت وهتلاحظي الفرق من أول مرة

كريم تفتيح مفاصل اليد وإزالة الجلد الميت، قد يظهر في العديد من الفتيات مشكلة اسمرار منطقة المفاصل الخاصة باليد، والتي تكون واضحة جدًا ولذلك قد تؤدي لانزعاج الكثير منهم، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب، منها تراكم الجلد الميت في هذه المناطق بشكل كبير أو التعرض لأشعة الشمس بشكل دائم فتؤدي إلى تغير لون الجلد بهذا الشكل الغير مرغوب فيهوهذه الطريقة تعتبر أفضل الطرق التي تساعد في تفتيح الايد بشكل سريع وملحوظ وخاصاً العرايس، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح هذه المنطقة بكل سهولة.

كريم تفتيح مفاصل اليد وإزالة الجلد الميت

كريمة الحليب مع الكركم للتخلص من اسمرار مفاصل اليد وتفتحها والقضاء على الغمقان يساعد هذا الخليط في التخلص من اللون الغامق الذي قد يظهر في هذه المنطقة ، وطريقة التحضير والتطبيق كالتالي:

المكونات

أربع ملاعق من كريمة الحليب.

ملعقة واحدة من الكركم.

قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس ويصبح بقوام كريمي. ادهني هذه المنطقة بالخليط جيدًا. اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة. اغسلي بعد ذلك بشرتك بالماء الفاتر. أعيدي استخدام هذا الماسك بشكل يومي للحصول على النتيجة بشكل سريع.

وصفة العسل مع الليمون للتخلص من اسمرار مفاصل اليد

من المتعارف عليه قدرة الليمون الرائعة في تفتيح البشرة بشكل سريع وفعال، وعند خلطها بالليمون فقد تساعد على التفتيح مع تغذية الجلد مما يعكس ترطيب ونضارة البشرة بشكل رائع ولذلك فهذا الخليط يعطي أفضل نتيجة وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من العسل الأبيض.

ملعقتين كبار من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير والتطبيق