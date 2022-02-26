عاجل- تصريح صادم من الرئيس الفرنسى عن الحرب فى أوكرانيا 

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون - فى تصريح خلال افتتاح المعرض الدولى للزراعة فى باريس وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - "من المؤكد أنه ستكون هناك عواقب على صادراتنا فى القطاعات الرئيسية مثل النبيذ والحبوب والعلف"، مشيرا إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وتعد فرنسا تاسع أكبر مورد للمنتجات الغذائية الزراعية لروسيا بقيمة 780 مليون يورو سنويا بحسب جمعية الصناعات الزراعية الفرنسية "أنيا"، كما أن هناك العديد من الشركات الفرنسية الكبيرة فى أوكرانيا تعمل فى قطاعات الألبان والحبوب والبذور.