النمسا تقرر زيادة ميزانية القوات المسلحة بسبب روسيا

وقال بيان لمجلس الأمن القومى، اليوم السبت، إن النمسا توافق على استبعاد روسيا من نظام الدفع الدولى "سويفت"، بشرط أن يكون القرار على مستوى الاتحاد الأوروبى.
وجدد المجلس إدانته للهجمات الروسية على أوكرانيا، لافتا إلى ضرورة تعزيز منظومة الدفاع الوطنى وزيادة الاستثمار فى تسليح وتدريب الجيش، معتبرا أن الإجراءات الجديدة سوف تتسبب فى أضرار كثيرة لروسيا.
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