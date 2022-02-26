عمدة كييف: الوضع فى العاصمة الأوكرانية تحت السيطرة

جدة - نرمين السيد - أكد عمدة كييف، فيتالى كليتشكو، اليوم السبت، أن العاصمة الأوكرانية لا تزال فى أيدى الحكومة، قائلاً فى مقطع فيديو نشر عبر البوابة الإخبارية الرسمية على تطبيق تيليجرام: "كانت الليلة صعبة، لكن لا توجد قوات روسية فى المدينة، لكن العدو يحاول اختراق المدينة".





ودعا كليتشكو مواطنى كييف إلى الاحتماء فى أماكن آمنة، مضيفًا أن البنية التحتية ومترو الأنفاق يعملان. كما دعا عمدة العاصمة الأوكرانية إلى إزالة علامات مشتبه بها موضوعة لاستهداف منازل، قائلاً: "أقمنا نقاط تفتيش، ما أدى إلى تقييد الحركة فى المدينة وزيادة صعوبتها، سيكون الأمر صعبا، لكننا مضطرون إلى المثابرة". وكان مستشار الرئاسة ميخايلو بودولاك، قال إن الروس يحاولون فى المقابل إدخال أكبر عدد ممكن من التقنيات العسكرية والقوات المسلحة إلى المدينة، مضيفًا أن "مخربين روس ينشطون بها"، وأشار إلى أن قوات الأمن الأوكرانية نجحت فى التصدى لهم. وأضاف بودولاك، أن القوات الأوكرانية تقاتل الروس فى ضواحى خارج المدينة، وقال: "الوضع تحت السيطرة، سواء فى المدينة نفسها أوفى ضواحى كييف".

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