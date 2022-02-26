ماكرون يكشف عن آثار الحرب فى أوكرانيا على مزارعى فرنسا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى إعداد المزارعين فى بلاده لتداعيات الحرب فى أوكرانيا على عملهم، مؤكدًا خلال معرض زراعى فى باريس، أن "ما نشهده حاليًا لن يبقى بدون عواقب على عالم الزراعة".





وحسبما ذكرت التقارير، أشار ماكرون بصفة خاصة إلى العواقب المحتملة على أسعار الطاقة، وتصدير النبيذ والحبوب وأعلاف الحيوانات. وقال ماكرون، إن الحكومة بصدد إعداد خطط لدعم القطاعات المتضررة، مؤكدًا ضرورة الاستعداد على المدى الطويل، لأن "هذه الحرب ستستمر"، على حد قوله. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن والدفاع القومى فى فرنسا مجددًا بعد ظهر اليوم السبت، لمناقشة الهجوم الروسى على أوكرانيا.

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