أوكرانيا تحدد "المدينة المفضلة" لإطلاق المفاوضات مع روسيا

أكد السفير الأوكراني لدى إسرائيل، السبت، أن رئيس بلاده، فولوديمير زيلينسكي، توجه إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، طالبا منه المساعدة في التوسط لإطلاق مفاوضات مع روسيا التي تغزو أوكرانيا حاليا.

وقال السفير الأوكراني، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن كييف تفضل "إجراء محادثات مع روسيا في القدس بدلا من مينسك، لأن الأخيرة (عاصمة بيلاروسيا)، تعتبر حليفة وثيقة لروسيا".

وأضاف أن أوكرانيا لا تؤمن بشرعية رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

وبحسب "القناة 12" في التلفزيون الإسرائيلي، فإن تل أبيب تدرس الطلب الأوكراني، ولم تعط جوابا نهائيا في هذا الشأن حتى هذه اللحظة.

وكانت قناة كان العبرية، قد ذكرت في وقت سابق بأن الرئيس الأوكراني طلب من بينيت التوسّط لدى روسيا للتوصّل لوقف إطلاق نار.

وحاول بينيت التوسّط في وقت سابق، خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، في سوتشي، إلا أن الأخير استشاط غضبا، وفق ما كشف الصحفي عميت سيغل، في صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب سيغل، وصف بوتن زيلنكسي بأنه "نازي"، ومن الأفضل لإسرائيل الابتعاد عن هذا الصراع.

وتطرّق الاتصال الهاتفي بين بينيت وزيلنسكي إلى وضع القتال في أوكرانيا، وفي منطقة كييف بشكل خاص، وفق مكتب بينيت.

وعرض بينيت على زيلنسكي تقديم إسرائيل مساعدات إنسانية.

وأعرب بينيت عن أمله في أن يوضع حد للقتال سريعا، وعبّر "عن تعاطفه مع الشعب الأوكراني في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها".

وفي السياق ذاته، استدعت الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي لدى موسكو للتوبيخ، حول إدانة إسرائيل للعملية العسكرية الروسية، التي وردت على لسان وزير الخارجية، يائير لبيد.

وتمتنع إسرائيل عن موقف واضح ضد روسيا، بسبب الخشية من وقف روسيا التنسيق العسكري معها حول الغارات في سوريا.