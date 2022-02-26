نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي مثير بنكهة التاسعة.. موعد مباراة تشيلسي وليفربول كأس رابطة المحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تشيلسي وليفربول ، تختتم مساء الأحد 27 فبراير 2022 منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم 2022/2021 ، حيث يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، نهائي النسخة رقم 62 من البطولة العريقة، والذي يجمع عملاقي الكرة الإنجليزية والعالمية في السنوات الأخيرة، وبالطبع الحديث عن ليفربول وتشيلسي ، حيث يسعى الأول إلى تعزيز صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ، فيما يطمح الثاني إلى اقتناص المركز الثالث في القائمة المذكورة.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف بالتفاصيل على كواليس وآخر أخبار المواجهة المرتقبة و موعد مباراة تشيلسي وليفربول والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة وطريق الناديين نحو نهائي الـ EFL ، إضافة إلى تاريخ مواجهات تشيلسي وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .

مباراة تشيلسي وليفربول

مواجهة ثالثة إذن مرتقبة، تجمع ناديي ليفربول وتشيلسي هذا الموسم، حيث لم ينجح أيًا من الناديين في تحقيق الفوز على الآخر في الدوري الإنجليزي .

ففي لقاء الدور الأول، انتهت مواجهة الريدز والبلوز بالتعادل الإيجابي (1-1).

قبل أن تنتهي مواجهة الإياب أيضًا بالتعادل، ولكن بنتيجة (2-2).

في البداية سنستعرض قائمة الأندية الإنجليزية المتوجة بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية :

نادي تشيلسي

مع أصحاب الأرض والجمهور، نبدأ تغطيتنا لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ، حيث نادي تشيلسي الإنجليزي .

حيث يسعى البلوز إلى التتويج بلقب ثان هذا الموسم، بعد الظفر للمرة الأولى في تاريخهم، بلقب بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة.

فضلًا عن نجاحات الفريق في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا ، حيث بات قريبًا من دور ربع النهائي بعد الفوز على ليل في ذهاب دور الـ16.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ، انطلقت رحلة كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل، من الدور الثالث.

حيث تغلب تشيلسي على أستون فيلا بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبالنتيجة السابقة تمامًا، انتهت مواجهة تشيلسي وساوثهامتون في دور الـ16.

وفي ربع النهائي، تخطى البلوز فريق برينتفورد بثنائية نظيفة، قبل أن يعبر توتنهام بنفس النتيجة في نصف النهائي ذهابًا، وإيابًا بهدف.

نادي ليفربول

على الجهة المقابلة، يسعى نادي ليفربول الإنجليزي ، إلى استثمار نجاحاته هذا الموسم، على الصعيدين المحلي والأوروبي، في تحقيق إنجاز جديد.

إذ يعتلي الليفر صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس رابطة المحترفين كما أسلفنا.

وفي التشامبيونز ليج ، بات الفريق قريبًا من دور ربع النهائي، بعد الفوز ذهابًا على انتر ميلان .

وفي الموسم الـ62 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ، انطلق قطار الريدز من الدور الثالث.

حيث تخطى بسهولة فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يطيح بـ بريستون نورث ايند في دور الـ16 بثنائية بيضاء.

وفي ربع النهائي، عبر من أمام ثعالب ليستر سيتي في مباراة مثيرة، بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (3-3).

أما في نصف نهائي البطولة، فتخطى عقبة أرسنال، بعدما تعادلا ذهابًا سلبيًا.

قبل أن يحسم أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب التأهل للنهائي في الإياب بالفوز بثنائية نظيفة.

تاريخ مواجهات تشيلسي وليفربول

على صعيد المواجهات بين ليفربول وتشيلسي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، فقد التقى الفريقان من قبل 7 مرات.

فاز تشيلسي في 4 مباريات، بينما حقق ليفربول الفوز في لقاءين، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة واحدة بين الناديين العريقين.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات تشيلسي أمام ليفربول ، فقد أحرز البلوز 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات تشيلسي وليفربول ، فكانت فوز البلوز بنتيجة (3-2).

جاء ذلك في نهائي كأس رابطة المحترفين 2005/2004 ، والتي توج تشيلسي بلقبها للمرة الثالثة في تاريخه.

بينما كان الفوز الأكبر لـ ليفربول ضد تشيلسي ، بنتيجة (2-0).

تحقق ذلك في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2012/2011 ، والتي شهدت التتويج الثامن والأخير للريدز بالبطولة على حساب كارديف سيتي.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، مساء الأحد، في تمام السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

وعن حكم مباراة ليفربول وتشيلسي ، فوفق مصادر تابعتها “ثقفني” أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إسناد المهمة إلى الإنجليزي ستيوارت أتويل .

تقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بتغطية أحداث القمة الإنجليزية، وذلك عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة ليفربول وتشيلسي ، فوفقًا للفضائية القطرية سيكون المعلق الرياضي التونسي المخضرم رؤوف خليف.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس و موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين نحو نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، إلى جانب تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .