طريقة عمل خبز لف الصوف بعجينة بريوش بطعم جنان وهشاشة رائعة ومختلفة

وصفات المعجنات المختلفة من أكثر ما يزداد البحث عنها باستمرار عبر محركات البحث الشهيرة، فالمعجنات كلها بشكل عام محببة للغاية من الجميع كباراً وصغاراً، وخبز لفة الصوف من الوصفات الشهية والممتعة للغاية، والتي ظهر في الفترة الأخيرة بشكل قوي وأصبح من الوصفات المفضلة بالنسبة للكثيرون، حيث يتميز بشكله الجذاب الرائع والمختلف، بالإضافة إلى عجينته الهشة الطرية، وهي عبارة عن عجينة البريوش ويتم تشكيله بشكل معين محترف، ولذلك قررنا أن نطلعكم متابعينا الكرام لموقعنا الإخباري المتميز ثقفني طريقة عمل خبز لف الصوف الرائع فتابعونا.

طريقة عمل خبز لف الصوف

كل ربات البيوت دائما تهتم بكل ما تقدمه لعائلتها وتحرص على التجديد والتغيير، وهذا حتى لا يشعرون بالملل من الوصفات المتكررة، وتحديداً المعجنات التي لها مكانة خاصة في قلوب الجميع، وخبز لفة الصوف أصبح من الوصفات الرائعة التي يفضلها الكثيرون، نظراً لطعمها الرائع وقوامها الهش.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة سكر.

كوب لبن دافئ.

3 ملاعق كبيرة لبن بودر.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 كوب دقيق أبيض.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

50 جرام زبدة.

فانيليا.

بيضة.

مكونات الحشو:

مربى.

عجوة.

نوتيلا.

ويمكن حشو بأي نوع من أنواع الجبن، ولكن هنا لابد من نزع السكر والفانيليا.

طريقة التحضير: