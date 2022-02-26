تطورات خطيرة.. 27 دولة تمنح أوكرانيا أسلحة فتاكة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن إجمالى 27 دولة - من بينها المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى والولايات المتحدة - اتفقت على منح المزيد من الأسلحة والإمدادات الطبية ومساعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا فى الوقت الذى تقاتل فيه الهجوم الروسى.





وأكدت، اليوم السبت، أن وزير الدفاع البريطانى بين والاس نظم مساء أمس الجمعة مؤتمرا للمانحين بشأن المساعدة العسكرية تم عقده افتراضيا، مشيرة إلى اتفاق الدول على تقديم المساعدة. وأوضحت أن المساعدات تتضمن مساعدات فتاكة كالذخائر والأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات، ومساعدات غير فتاكة كالإمدادات الطبية.

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