قبل وبعد.. صور الأقمار الاصطناعية تكشف دمار قاعدة أوكرانية

كشفت صور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، مؤخرا، الأضرار "الفادحة" التي لحقت بإحدى القواعد العسكرية الجوية جنوبي أوكرانيا، من جراء الغارات التي شنها الجيش الروسي، في إطار عملية عسكرية قوبلت بإدانات غربية واسعة.

وأظهرت الصور التي جرى الحصول عليها من خلال شركة "بلانت" المختصة في الرصد، تصاعد الدخان من قاعدة "ميكولاييف"، في 24 فبراير الجاري.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الصور التي توثق آثار الغزو، أبانت عن احتراق طائرات عسكرية وتصاعد دخان من القاعدة الجوية.

وفي المنحى نفسه، كشفت الصور حصول أضرار مشابهة في قاعدة "شويف" الجوية في منطقة خاركيف، شمال شرقي البلد الأوروبي.

واستطاعت الضربات الروسية أن تلحق أضرارا وُصفت بالكبيرة في البنى التحتية للقواعد العسكرية الجوية في أوكرانيا.

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة الأوكرانية، السبت، إن 198 شخصا بينهم 3 أطفال قتلوا من جراء القصف الروسي، في وقت بدأ القتال في العاصمة كييف يتحول إلى نوع من حرب الشوارع.

وكانت وزارة الصحة الأوكرانية قد نشرت في وقت سابق حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 57 قتيلا في اليوم الأول من الغزو الروسي، لكن ربما تكون الحصيلة أكبر.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، اقتحمت قوات روسية العاصمة الأوكرانية السبت واندلع قتال شوارع.

ومع بزوغ الفجر في كييف، لم يتضح على الفور إلى أي مدى تقدم الجنود الروس.

من جهته، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكيدات متجددة السبت بأن الجيش الأوكراني سيتصدى للغزو الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر السبت أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي لأوكرانيا.