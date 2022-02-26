نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدخول إلى السعودية من خلال جسر الملك فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرط الدخول إلى السعودية من جسر الملك فهد، تقوم السعودية دائمًا بالإعلان عن ضوابط وشروط جديدة اتباعًا للإجراءات الوقائية التي حددتها حكومة المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة لحماية المواطنين بالسعودية، لهذا يتطلب الدخول إلى السعودية العديد من الإجراءات لحماية جميع الأطراف ومؤخرًا أعلنت الحكومة السعودية عن شرط جديد للراغبين في القدوم إلى المملكة من خلال منفذ جسر الملك فهد وذلك حتى يتم السماح بدخول الزوار بدون أي تعقيدات، وفيما يلي نعرفكم على أهم تفاصيل القدوم إلى المملكة من جسر الملك فهد والشروط الجديدة المفروضة من السعودية.

شرط دخول السعودية من جسر الملك فهد

وقد أعلنت الجهات المعنية الفترة الماضية ضرورة إحضار الزائرين من خلال جسر الملك فهد فحص فيروس كورونا وهو PCR والذي يؤكد خلو الزائر من الإصابة بالفيروس في خلال اليومين الأخيرين قبل الدخول إلى المملكة وتقديم الشهادة الصحية من مكان معتمد وتلقي الزائر بجرعات لقاح فيروس كورونا.

إجراءات التعامل مع المصابين بالفيروس والقادمين إلى المملكة

وقد حددت الحكومة السعودية طرق معينة للتعامل مع الزائرين الذين تؤكد إصابتهم بفيروس كورونا بعد القيام بإجراء الفحص، فإذا كان الشخص قد تلقى جرعات اللقاح كاملة وعلى الرغم من ذلك قد أصيب بالفيروس ففي تلك الحالة يسمح له بالقدوم إلى أراضي السعودية على أن يخضع للحجر الصحي في المنزل لفترة سبعة أيام متصلة وإجراء الفحص مرة أخرى.

أما في الحالة الأخرى إذا كان القادم إلى السعودية مصابًا بالفيروس ولكن لم يخضع لكافة جرعات لقاح فيروس كورونا فيجب أن يخضع المصاب إلى الحجر الصحي في منزله ولكن لمدة عشرة أيام متصلة ومن ثم إجراء الفحص للتأكد من خلوه من الفيروس وأنه قد شفي منه تمامًا، وذلك وفقًا لما أوضحه علي طراد في لقاء صحفي معه وهو مدير الخدمات الصحية بالسعودية.

مدة إجراءات القدوم إلى المملكة من جسر الملك فهد

وأوضح طراد أن الخدمات الصحية يتم تقديمها لجميع الزائرين من البحرين إلى المملكة من خلال الجسر، مع العلم أن الخدمات المقدمة تقدم بسرعة وجودة عالية حتى يتم إنجاز الإجراءات المطلوبة والتي لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق في أوقات الذروة.