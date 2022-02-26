عجينة العشر دقائق السحرية الهشة بطريقة مبتكرة ومذهلة جداً

عجينة العشر دقائق السحرية الهشة من أكثر ما تحتاج إليه أي معجنات أو مخبوزات عجينة هشة وطرية، فالعجينة هي سر نجاح المعجنات وتكون بقوام هش وطري من الداخل، وتعتمد المطاعم التي تقدم البيتزا والفطائر على عجينة العشر دقائق، والتي تختلف عن غيرها بطريقتها المبتكرة وقوامها المختلف، ويمكن لكل ربات البيوت إعداد عجينة العشر دقائق في البيت بكل لسهولة جداً، وبمكونات متوفرة في البيت وغير مكلفة، كما يمكن استخدامها في الكثير من وصفات المعجنات والفطائر والمخبوزات المختلفة، فإذا كنتي سيدتي تبحثين عن طريقة لعمل عجينة المعجنات إليكِ أفضل طريقة لعمل عجينة العشر دقائق الرائعة.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

تتميز عجينة العشر دقائق بسهولة التحضير وطعمها الرائع، كما أنها موفرة في المكونات والوقت والجهد، وتضن لكم وجبة شهية وطعم مختلف تماماً ولذيذ، ويمكن استخدامها في الكثير من الوصفات وحشوها بالحشوات المختلفة، والمكون الرئيسي في عجينة العشر دقائق الدقيق، وهو الذي يمنحها الهشة والطراوة التي نبحث عنها.

مكونات العجينة:

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب ماء دافئ.

نصف كوب زيت ذرة.

2 ملعقة كبيرة لبن مجفف.

5 كوب من الدقيق.

طريقة التحضير:

نأخذ مقدار كوبين من الدقيق ونضعهما في وعاء كبير، ثم نضيف عليهما السكر والخميرة واللبن البودر.

ثم نضيف مقدار الماء الدافئ ونقوم بالعجن يدوياً أو من خلال العجان الكهربائي.

تترك العجينة لمدة 10 دقائق لترتاح جانباً.

نضيف للعجينة باقي الدقيق ثلاثة أكواب، ونبدأ بالعجن من جديد لمدة لا تقل عم عشرة دقائق، للحصول على عجينة متماسكة وقابلة للتشكيل.

نقوم بعمل كرات من العجينة وتفرد بالنشابة وتستخدم في أي نوع من المعجنات، بأي شكل ترغيه وبأي حشو تفضله أيضاً.

حشو مختلفة تناسب عجينة العشر دقائق وتحتاج إلي:

كوبين زعتر بري مطحون.

3 ملاعق كبيرة سمسم محمص.

نصف كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير:

تخلط كافة المكونات معاً في طبق صغير، ويتم حشوها بعجينة العشر دقائق بالطريقة التي تفضلينها، ونقوم بإدخالها الفرن حتى تنضج تماماً.

كما يمكن حشو العجينة بأنواع الجبنة المختلفة مع القليل من زيت الزيتون وتسويتها بالطرق العادية.