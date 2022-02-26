مدمرة أمريكية تبحر عبر مضيق تايوان

أبحرت سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، اليوم السبت، في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطا اعتياديا، والذي عادة ما يثير غضب الصين.

وقال الأسطول السابع الأمريكي، إن المدمرة رالف جونسون، وهي مدمرة من طراز آرلي بيرك التي تحمل صواريخ موجهة، أبحرت عبر المياه الدولية بصورة “اعتيادية”.

وذكر المتحدث باسم الأسطول السابع نيكولاس لينجو في بيان: “عبور السفينة لمضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة المفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادي… الجيش الأمريكي يحلق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي”.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب بالفاكس للتعليق.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن السفينة أبحرت عبر المضيق في اتجاه الشمال، وإن قواتها راقبت عبورها ولم تلحظ أي شيء خارج عن المألوف.