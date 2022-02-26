جدة - نرمين السيد - وصرح زيلينسكى حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، بأن "اللحظة الحاسمة حانت لإغلاق المشاورات القائمة منذ زمن طويل للأبد واتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبى". وأضاف :"ناقشت مع رئيس المجلس الأوروبى تشارلز ميشيل ضخ المزيد من المساعدات الفعالة إلى أوكرانيا وكذلك النضال البطولى للأوكرانيين لأجل مستقبلهم الحر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- اللحظة الحاسمة.. تصريح قوى من الرئيس الأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.