عاجل.. المجر تدخل على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا 

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن بلاده عرضت استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا فى بودابست لإنهاء النزاع، مشيرا إلى أن البلدين على استعداد لقبول الفكرة.





وقال سيارتو حسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، كان هناك جدل حول احتمالية استعداد الروس والأوكرانيين للجلوس على طاولة المحادثات وموقع إجراء تلك المحادثات، أولا تم طرح مينسك ثم وارسو، لكن لم يكن هناك اتفاق، لذلك أجريت اتصالا بوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف واقترحت عليه عقد هذه المحادثات فى بودابست". وأضاف سيارتو "اقترحت الأمر نفسه على الحكومة الأوكرانية أيضا، حيث تواصلت مع مدير إدارة الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك لعرض الاستضافة، ولم يستبعد أى منهما هذا الخيار"، معربا عن أمنياته بأن يكون لافروف ويرماك القناة المباشرة للمساعدة فى إجراء تلك المحادثات، فى المجر إذا لزم الأمر، وفى أقرب وقت ممكن.

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