ماكرون: الحرب عادت إلى أوروبا وحرب أوكرانيا ستطول

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن الحرب في أوكرانيا ستطول، وأنه يجب أن نستعد لها.
وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تعد خطة صمود لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.
وقال ماكرون، لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس: “عادت الحرب إلى أوروبا هذه الحرب ستطول”.
وشدد على أنها لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة.
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