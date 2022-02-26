جدة - نرمين السيد - قررت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، تعليق تعاونها مع شركائها الأوربيين فى مجال إطلاق الصواريخ إلى الفضاء من قاعدة جويانا الفرنسية للفضاء، وذلك ردا على العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على موسكو بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وقال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء الروسية ديمترى روجوزين حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم، إنه "ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد شركاتنا، تُعلق روسكوزموس تعاونها مع شركائها الأوروبيين فى تنظيم عمليات الإطلاق الفضائية من قاعدة جويانا، كما ستسحب كل المسئولين التقنيين التابعين لها من هناك". وذكرت الوكالة، أن هناك 87 مواطنا روسيا حاليا فى غويانا الفرنسية يعملون بالقاعدة الفضائية هناك، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا تنظيم عملية رحيلهم وعودتهم إلى روسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفضاء الروسية تُعلق عملها مع الأوروبيين فى عمليات الإطلاق الفضائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.