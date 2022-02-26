الطوارئ الأوكرانية: صاروخ استهدف مُجمعا سكنيا فى العاصمة كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت خدمات الطوارئ فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم السبت، أن الصاروخ ضرب مُجمعا سكنيا مُكونا من عدة طوابق ويقع فى شارع "لوبانوفسكى" بمدينة كييف، مشيرة إلى أن الصاروخ ضرب بالتحديد الطابقين السابع عشر والثامن عشر.

وأضافت أنه تم إرسال 3 عربات مُخصصة و12 فردا من خدمات الطوارئ الأوكرانية وجار حاليا إجلاء كل سكان المبنى.