نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد مستوصف طبي في الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الصحة بدولة الكويت العون للمواطنين والمقيمين عن طريق إتاحة الخدمات الطبية والصحية علي موقعها الإلكتروني ، حيث تتيح إمكانية حجز مواعيد الفحص الطبي ، والحصول علي المواعيد الصحية ، وتقديم طلب الإجازة المرضية من خلال تطبيق وزارة الصحة الكويتية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي كيفية و طريقة حجز موعد مستوصف طبي في الكويت ، وخدمات أخري مثل خطوات حجز موعد مستوصف صحي الكويت ، أيضا نعرض طريقة حجز تطعيم كورونا ، حيث يبحث العديدون عن حجز موعد مستوصف حولي و حجز موعد مستوصف الزهراء الكويت zahraa medical ، و حجز موعد في مستوصف الكويت ، أو حجز موعد في المستشفيات والمراكز الصحية.

طريقة حجز موعد مستوصف طبي في الكويت

يمكن للمواطنين والوافدين التسجيل للحصول علي خدمة طبية بطريقة حجز موعد مستوصف صحي بالكويت ، عبر موقع وزارة الصحة الكويتي في خطوات كالآتي :

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الصحة بدولة الكويت رابط حجز موعد. من الصفحة الرئيسية ستظهر لك قائمة بالخدمات وخيارات الحجز المتاحة. عليك اختيار الخدمة حسب المركز الأقرب إليك. سيتم تحويلك لصفحة الحجز ومنها تدخل : الرقم المدني.

رقم المسلسل.

تختار المركز الصحي المناسب لك.

تقوم باختيار العيادة.

تدخل رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني.

عليك تحديد التاريخ والموعد المناسب لك. أخيراً تقوم بالضغط علي حجز لتأكيد الحجز وستصلك رسالة تفيد بالبيانات الخاصة بحجزك وموعدك وتأكيده.

قائمة المستشفيات الحكومية بالكويت

تقدم وزارة الصحة الكويتية الخدمات الطبية في خدمة حجز المواعيد بالمراكز الصحية للمواطن والمقيم عبر شبكة مستشفيات كبيرة منها علي سبيل المثال :

مدينة الكويت : مستشفي الأميري بالعاصمة. مستشفي الصباح بمنطقة الشويخ بمدينة الكويت. ابن سينا بمنطقة الشويخ بالعاصمة الكويت. مشفي الرازي بمنطقة الشويخ بالعاصمة. مبارك الكبير بمنطقة الجابرية بمحافظة حولي. العدان محافظة الأحمدي بمنطقة هدية. كذلك مستشفى الفروانية بمنطقة صباح الناصر بمحافظة الفروانية. ومستشفى الجهراء بمحافظة الجهراء. و مشفي جابر الأحمد بمنطقة الزهراء التابعة لمحافظة حولي.

ويمكن البحث كذلك عن حجز موعد مستوصف السالمية الغربي أو حجز موعد مستوصف الكويت أو موعد للفحص الطبي للوافد عبر موقع الوزارة.

تسجيل لتطعيم كورونا في الكويت

يمكن حجز موعد في المستشفيات والمراكز ، كذلك يمكن الآن الحجز للحصول علي لقاح كورونا بدولة الكويت باتباع الخطوات التالية :