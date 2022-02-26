القوات الروسية تسيطر على محطة كييف للطاقة الكهرومائية

ذكرت وكالة إنترفاكس يوم السبت نقلا عن وزارة الطاقة الأوكرانية، إن القوات الروسية سيطرت على محطة كييف للطاقة الكهرومائية شمالي العاصمة الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيبقى في كييف وذلك في تسجيل مصور أمام مكتبه في العاصمة. وأضاف: “لن نلقي السلاح، سندافع عن دولتنا”.

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