تركيا تبدأ إجلاء رعاياها من أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بدء عملية إجلاء الأتراك العالقين في أوكرانيا عن طريق البر.

وتعليقاً على مطالبة أوكرانيا بإغلاق المضائق البحرية التركية أمام السفن الحربية والغواصات الروسية، قال إن أنقرة ستطبق كامل بنود اتفاقية “مونترو” الخاصة بالمضائق التركية، دون الكيل بمكيالين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد وجّه انتقادات حادة لحلف الناتو وقادة دوله، معتبراً بأنهم يتحدثون فقط ويعطون النصائح، ولكنهم لا يقومون بأي شيء على الأرض.

وشارك الرئيس التركي، مساء أمس الجمعة، في القمة الطارئة لقادة دول حلف شمال الأطلسي”الناتو” عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لبحث التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

ورافق إردوغان، وزير الدفاع خلوصي أكار، ورؤوساء هيئة الأركان العامة، يشار غولير، ورئيس جهاز المخابرات، هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة، فخر الدين ألتون، والناطق باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك.