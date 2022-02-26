عاجل.. رئيس أوكرانيا فى بث مباشر من كييف: لن نسلم أسلحتنا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى، اليوم السبت، تواجده فى العاصمة كييف، مؤكدًا أنه سيبقى فى العاصمة، وذلك فى تسجيل مصور أمام مكتبه، نقلته شبكة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وقال الرئيس الأوكرانى إن الجيش الأوكرانى لن يضع أسلحته، داعيًا المواطنين إلى عدم تصديق الأخبار الكاذبة والشائعات، قائلاً: لن نسلم أسلحتنا وسنواصل الدفاع عن بلادنا". وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أول أمس الخميس، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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