الأمين العام للأمم المتحدة يدعو روسيا إلى إعادة الجنود إلى ثكناتهم

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، روسيا إلى إعادة الجنود إلى ثكناتهم، مشددًا على ضرورة منح السلام فرصة أخرى بعد الفيتو الذى استخدمته موسكو فى مجلس الأمن ضد مشروع قرار يستنكر هجومها لأوكرانيا.





وقال جوتيريش، فى تصريح مقتضب: "لن نستسلم أبدا لتحقيق السلام"، داعيا القادة الأطراف أن يتجه نحو طريق الحوار والسلام ، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية تزداد ساعة بعد أخرى.

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