أسوشيتدبرس: الرئيس الأوكراني يرفض عرضًا أمريكيًا لمغادرة أوكرانيا

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي رفض عرضا أمريكيا لمغادرة أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي.
وفي سياق متصل أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن مستعدة لمساعدة الرئيس الأوكراني زيلينسكي على مغادرة كييف لتجنب وقوعه في الأسر أو القتل.
وأضاف مسؤول أمريكي خلال تصريحات له مع الصحيفة، أن واشنطن بحثت مع زيلينسكي الأماكن الأكثر أمانا له لضمان استمرارية الحكومة الأوكرانية.
وأوضح أنه تم البحث مع زيلينسكي في الأيام الأخيرة مجموعة متنوعة من القضايا الأمنية.
أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال تييري بورخار مساء الجمعة أن فرنسا ستنشر 500 جندي في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
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