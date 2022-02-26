رابط epedu.gov.iq لإعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق من موقع وزارة التربية العراقية للطلاب

رابط إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022 في العراق من موقع وزارة التربية العراقية للطلاب نقدمه لكم، حيث تقوم الآن كافة الجامعات العراقية بمراجعة نتائج القبول الموازي لتتمكن من نشرها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم في العراق، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا الجديد، عوضاً عن ذلك فقد سهلت الوزارة خطوات الاستعلام عن النتائج من خلال الإنترنت ليتمكن كل طالب من الحصول على النتيجة الخاصة به بكل سهولة.

رابط إعلان نتائج القبول الموازي 2021/2022

خلال الساعات القليلة الماضية ارتفعت مؤشرات البحث عن نتائج القبول الموازي بالعراق لعام 2021/2022 من قبل الطلاب العراقيين وأولياء أمورهم في جميع محافظات العراق، وحدث ذلك بالتزامن بعد صدور إعلان رسمي من وزارة التعليم العالي توضح من خلاله بأن نتائج القبول الموازي أصبحت متاحة بالفعل وبانتظار الموافقة عليها من قبل الوزارة ليتم عرضها على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، حيث أعلنت الوزارة بأن حوالي 22 طالب وطالبة قد قدموا رغباتهم للقبول في التعليم الموازي من كافة أرجاء محافظات العراق.

خطوات استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

الآن أصبحت نتائج القبول الموازي في جامعات العراق أصبحت متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم والبحث العلمي العالي من خلال رقم الامتحان وبإتباع الخطوات التالية:

في البداية لابد من فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التعليم العالي في العراق.

بعدها عليك باختيار والضغط على عبارة نتائج الطلاب.

ثم قم بالضغط علي كلمة الاستعلام الخاصة بنتائج القبول الموازي للجامعات العراقية المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع.

أخيرا عليك بكتابة الرقم الخاص بامتحان الطالب في المكان الصحيح، ثم عليك باستكمال كافة البيانات الأخرى المطلوبة، ثم اضغط على عبارة اظهار النتيجة.

معدلات القبول في التعليم الموازي بالعراق 2022

نعرض الآن لكافة الطلاب في كافة محافظات العراق المعدلات الخاصة بقبول الجامعات العراقية الخاصة بالتعليم الموازي التي تم تحديدها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي على النحو التالي: