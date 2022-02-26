عاجل:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات الاستعلام عن الدعم من موقع وزارة الموارد البشرية نقدمها لكم، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المنتظر لصرفها لمعاش الضمان الاجتماعي المطور للسعوديين لغير القادرين في المملكة السعودية، حيث تم الموافقة على عدد من طلبات الحصول على المساعدات المالية من نظام الضمان الاجتماعي الجديد، إذ أن نظام الضمان الاجتماعي واحد من أهم الأنظمة الاجتماعية التي أقامتها المملكة السعودية لتساعد بها الأفراد الغير قادرين على العمل والأسر الفقيرة التي لا يتوفر لديها أساسيات المعيشة.

عاجل:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم العمل على نظام الضمان الاجتماعي المطور ليغطي كافة متطلبات الأسر السعودية المحتاجة والفقيرة التي لا تستطع توفير متطلبات الحياة الأساسية والمهمة، إذ أن الهدف من إنشاء هذا النظام هو رفع أعباء الأسر الفقيرة التي لا يمكنها مواكبة التطور الاقتصادي الخاص بالمملكة السعودية، وذلك لضمان الحياة المستقرة لكافة المواطنين السعوديين.

مواعيد صرف معاش نظام الضمان الاجتماعي الجديد 2022

لذلك فقد حدد الوزارة أنها ستقوم بتقديم هذا الدع المادي للغير قادرين في يوم 20 من كل شهر، فقد تم صرف الدفعة الأولي في شهر يناير 2022 السابق ونحنا لان في انتظار صرف الدفعة الثانية في يوم 20 فبراير الحالي، فقد حدد الوزارة ذلك الموعد بناءً على الألية المحدد لصرف المعاش في الشهر التالي بعد قبول طلبات الالتحاق بنظام الضمان الاجتماعي الجديد وذلك ليتم قبول دفعات جديدة في كل شهر وصرف المعاشات لكافة الأشخاص المسجلين شهرياً، وفي شهر مارس تُصرف يوم 20 مارس 2022.

كيفية الاستعلام عن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

سهلت وزارة التنمية السعودية كافة الخطوات التي يمكن من خلالها لأي مواطن مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي معرفة مستحقاته لمعاش شهر فبراير 2022، وهي كالتالي: