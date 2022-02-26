فرصه ذهبية .. أقوي عروض العثيم اليوم 26 فبراير 2022 عروض التوفير على جميع المنتجات

موضوعنا اليوم عن عروض العثيم مصر اليوم 24فبراير لعامنا الجاري والتي تستمر حتى يوم 26فبراير الموافق السبت القادم، وتعتبر أسواق عبد الله العثيم هي أشهر سلاسل الأسواق المتوفر بها جميع ما نحتاج إليه من أطعمة ومواد غذائية وأجهزة كهربائية وكل ما يحتاج إليه المرء، وهي من الأسواق السعودية التي لا يقتصر وجودها في المملكة العربية السعودية فقط وإنما في الوطن العربي ومن بينها جمهورية مصر العربية.

عروض العثيم مصر اليوم 24فبراير

كانت هناك بعض العروض على المنتجات الغذائية ومن بين هذه العروض ما يلي:-

الكفتة أو البرجر الكندوز سعرها بلغ 119.95 جنيه مصري بدلًا من 139.95 جنيه مصري.

الجبنة البراميلي بالفلفل أو السادة سعرها وصل إلى 47.95 جنيه مصري بعد أن كان 52.95 جنيه مصري.

الزيتون الكالاماتا سعره 33.95 جنيه مصري بينما كان سعره قبل التخفيض 44.95 جنيه مصري.

جبنة مثلثات أبو الولد سعرها بعد أن كان 35.25 جنيه مصري وصل إلى 31.75 جنيه مصري.

سعر لبنيتا لبن كامل الدسم بلغ 13.95 جنيه مصري بعد أن كان سعره 16.95 جنيه مصري.

زيت حلوة سعره وصل إلى حوالي 18.95 جنيه مصري بدلًا من سعر 20.95 جنيه مصري.

أما زيت هالي للقلي سعره بلغ 64.95 جنيه مصري من اليوم حتى يوم السبت القادم.

سمنة الهانم وصل سعرها من 11.95 جنيه مصري إلى سعر 11.25 جنيه مصري.

مكرونة الملكة بجميع أنواعها وصل سعرها إلى 4.95 جنيه مصري بدلًا من سعر 6.25 جنيه مصري.

أرز الباشا سعره وصل إلى 36.95 جنيه مصري بدلًا من سعر 45.95 جنيه مصري.

تخفيضات على المنظفات والمناديل من أسواق العثيم