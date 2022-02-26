صور فضائية تكشف "تحركا مريبا" على حدود بيلاروسيا

أعلنت شركة أميركية خاصة "ماكسار تكنولوجيز"، التي تتعقب حشود القوات الروسية منذ أسابيع، أن صورا التُقطت بالأقمار الاصطناعية، الجمعة، تظهر عددا من عمليات الانتشار الكبيرة للقوات البرية ونحو 150 طائرة هليكوبتر للنقل في جنوب بيلاروسيا، على بعد حوالي أكثر من 30 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وأظهرت الصور انتشارا كبيرا يتضمن أكثر من 90 طائرة هليكوبتر متوقفة بطول مسافة تزيد عن 5 أميال على طريق بالقرب من بلدة شوجنيكي في بيلاروسيا.

كما أظهرت الصور انتشارا كبيرا للقوات البرية بعدة مئات من المركبات في بضعة ميادين.

والخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

وأكد جهاز حرس الحدود الأوكراني في بيان دخول قوات روسية منطقة كييف من بيلاروسيا، لتنفيذ هجوم بصواريخ "غراد" على أهداف عسكرية.

ورصد تحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية، وفق "فرانس برس".

الناتو

من جانبه، اتفق أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز قوات الحلف البرية والبحرية والجوية على جانبه الشرقي بالقرب من أوكرانيا وروسيا، بينما أكد الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية.

وشوهد دخان أسود يتصاعد فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع في وسط كييف.

وذكرت القيادة الأوكرانية أن بعض مراكز قيادة الجيش تعرض لضربات صاروخية روسية مع شن موسكو عملية عسكرية على البلاد.

وتعرض سفينتا شحن لضربة صاروخية أوكرانية في بحر آزوف مما تسبب في سقوط ضحايا، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وطالبت بولندا حلف "الناتو" بتفعيل المادة 4 التي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء بعدما شنت روسيا هجوما على أوكرانيا.