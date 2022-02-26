احتدام المعارك حول كييف.. وسماع دوي انفجارات كثيفة

أفاد موفد دوت الخليج إلى العاصمة الأوكرانية، ليلة السبت، بسماع أصوات انفجارات كثيفة ومتواصلة في عدد من أحياء كييف ومحيطها، في مؤشر على احتدام المعارك حول المدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إنه تم سماع دوي متكرر لنيران المدفعية في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الأصوات قادمة من جهة غير محددة على مسافة بعيدة من وسط المدينة.

وقالت القوات الأوكرانية، السبت، إنها صدت "هجوما" ليليا شنه جنود روس على أحد مواقعها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك "الهجوم تم صده"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

وقال الجيش الأوكراني في منشور على فيسبوك، السبت، إن قوات روسية هاجمت قاعدة عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، لكن قواته تمكنت من صد الهجوم.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن الجنود الروس يحاولون الاستيلاء على إحدى محطات توليد الكهرباء في المدينة.

وقال مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، الجمعة، إن مصير بلاده يتحدد الليلة، في ظل استمرار الهجوم الروسي على العاصمة كييف.

وأضاف: "علينا أن نتحمل الليلة.. مصير أوكرانيا يتقرر الآن

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليلة السبت، من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم".

وأضاف: "اهتمام خاص بكييف... لا يمكننا أن نخسر العاصمة".