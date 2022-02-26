رقم اشتراك المنشأة في التأمينات والتحقق من الاشتراك في التأمينات برقم الهوية

رقم اشتراك المنشأة في التأمينات، هو عبارة عن رقم الشركة أو المؤسسة الخاص، والمتعلق بالشركة العاملة، وذلك في أي من مجالات العمل داخل السوق السعودي، ورقم المنشأة هو باختصار ما يعرف باسم السجل التأميني، ويجب على المؤسسة أن تقوم بعمل تسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإذا تساءل أحد الأفراد المسؤولين عن “كيف اعرف رقم اشتراك المنشأة في التأمينات الاجتماعية”، فيجب هنا القول أنه يمكن لأي فرد، التحقق من الاشتراك في التأمينات برقم الهوية، وذلك من خلال التأمينات أون لاين، وفقا للضوابط التي حددتها المؤسسة، وذلك حتى تستطيع الشركة، أن تقوم بنشاطها التجاري داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف فرض مزيد من الرقابة على المنشآت، وسهولة عرض معلومات المنشأة، في حال رغب أي شخص في استعلام عن سجل المؤسسة، وذلك بعد تسجيل دخول المنشأة التأمينات الاجتماعية، من خلال رقم المنشأة في السجل التجاري، ولكن يجب أولا تسجيل منشأة في التأمينات.

استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية

تعد خدمة استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية، من خلال التأمينات أون لاين، في المملكة العربية السعودية، تلك الخدمة التي تقدم لصاحب المنشأة، عرض معلومات المنشأة، وهي ليست الخدمة الإلكترونية الوحيدة من جانب التأمينات، ولكن هناك العديد من الخدمات، التي تقدمها التأمينات للمستفيدين مثل؛ تسجيل موظف العمل المرن في التأمينات، وطريقة طباعة برنت التأمينات الاجتماعية، وخطوات وشروط إلغاء التأشيرات، وكذلك الاستعلام عن شهادة سعودة، ويمكنك القيام بالاستعلام والتحقق من الاشتراك في التأمينات برقم الهوية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة رابط التأمينات الاجتماعية الرسمي. واختر من التأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول. وبعدها قم باختيار نوع الأعمال. ومنها اختر من القائمة مشرف المنشأة. وفي الخطوة التالية، يمكنك والتحقق من الاشتراك في التأمينات برقم الهوية أو الإقامة. وبعد ذلك أدخل كلمة المرور واكتب الرمز المرئي أمامك على الشاشة. واختر بعدها تسجيل الدخول. ثم انتقل إلى عرض معلومات المنشأة.

رابط الاستعلام عن بيانات المنشأة

يمكنك الاستعلام عن بيانات لمنشأة، ورقم التأمينات الاجتماعية، من خلال رابط الخدمة الإلكترونية عبر المنصة الرقمية الموحدة، التي تقدمها المؤسسة، سواء للمواطنين السعوديين أو للوافدين المقيمين في رحاب المملكة العربية السعودية، ومن بين المستفيدين من تلك الخدمة، أصحاب المنشآت والمشرفين داخلها، والتي تعرض لك عددًا من البيانات منها؛ اسم المنشأة باللغتين العربية والانجليزية، ورقم الاشتراك أو رقم تسجيل منشأة في التأمينات، مع بعض البيانات مثل؛ واسم المكتب، والنشاط التجاري، والكيان القانوني وكل ما ترغب في معرفته من معلومات.