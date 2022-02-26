دعم للمواطنين سلفة تقدم منحة فورية 500 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب تجدد كل 6 شهور

احيانا يضطر المواطن الى اللجوء الى سلفة لتمويل سريع إما لسداد دين قد أتى موعد وينقصه المال اللازم لسداد أو للإنفاق على الأسرة حتى يتم موعد صرف راتبه والذى تقدم منصة سلفة 5000 ريال سلفة فورية لكل من طلب سلفة من سلفة، تقدم للرجال والنساء فهي تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب بتقنية رقمية سريعة ، وتعد هذه المنحة من أكبر المنح المالية التي تقدمها المنصة، حيث تمثل منصة سلفة الإلكترونية من أبرز المنصات في السعودية، وتستمر حتى 6 شهور أقصى فترة للسداد، يتميز القرض قصير الآجل بأنه لا يمثل عبئاً كبيراً الذي يشعر به المواطن حين تطول مدة السداد والأقساط الشهرية خاصة لمحدودي الدخل، ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على تمويل سلفة وكيفية الحصول والتقديم عليها وأهم ما يميز تمويل سلفة.

كيفية التسجيل للحصول على سلفة من منصة سلفة:

هناك عدة خطوات للحصول على سلفة من منصة سلفة وللاستفادة من الدعم المقدم من “منصة سلفة” منحة 500 ريال سعودي، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل:

ادخل على رابط “منصة سلفة“.

ثم عليك بالنقر على ايقونة تسجيل جديد.

ثم تقوم بالضغط على طلب التمويل في حالة إذا كان الشخص مسجل من قبل .

ثم عليك بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

الموافقة على شروط وأحكام المنصة

ثم تقوم باختيار أيقونة تقديم، وبعدها أيقونة تمويل شخصي.

يقوم الشخص المستفيد بتحديد المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه.

تحديد طريقة الدفع.

الضغط على أيقونة اطلب التمويل الآن.

ثم تنتظر فبعد مراجعة الطلب يتم الموافقة الفورية على الحصول على تمويل منصة سلفة ويتم إيداع المبلغ في حسابك.

الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة الدعم من منصة سلفة: