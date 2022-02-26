سماع دوي انفجارات كثيفة في العاصمة الأوكرانية كييف

أفاد موفد دوت الخليج إلى العاصمة الأوكرانية، ليلة السبت، 26 شباط، 2022 بسماع أصوات انفجارات كثيفة ومتواصلة في عدد من أحياء كييف.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إنه تم سماع دوي متكرر لنيران المدفعية في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الأصوات قادمة من جهة غير محددة على مسافة بعيدة من وسط المدينة.

وقال مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، الجمعة، إن مصير بلاده يتحدد الليلة، في ظل استمرار الهجوم الروسي على العاصمة كييف.

وأضاف: "علينا أن نتحمل الليلة.. مصير أوكرانيا يتقرر الآن

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليلة السبت، من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم".

وأضاف: "اهتمام خاص بكييف... لا يمكننا أن نخسر العاصمة".