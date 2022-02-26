غوتيريش: على الجنود الروس "العودة إلى ثكناتهم"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، روسيا إلى إعادة "الجنود إلى ثكناتهم"، مشدداً على ضرورة "منح السلام فرصة أخرى" بعد الفيتو الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار "يستنكر" غزوها لأوكرانيا.

وقال غوتيريش في تصريح مقتضب أمام وسائل الإعلام بعد جلسة مجلس الأمن: "لن نستسلم أبدا" لتحقيق السلام، رافضاً الردّ على أي أسئلة. واستخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، حقّ النقض "الفيتو" ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا، يستنكر "بأشدّ العبارات عدوانها على أوكرانيا"، ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فورا". وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت ثلاث دول هي: الصين والهند والإمارات العربية المتّحدة. وقال دبلوماسيون إن مشروع قرار مشابهاً سيطرح في الأيام المقبلة على التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضواً)، حيث لا تملك أي دولة حقّ النقض.

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