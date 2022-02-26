هنغاريا تعرض استضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا

عرضت هنغاريا، الجمعة، استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في بودابست، غداة غزو الجيش الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو، إنه اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وبمدير إدارة الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان سيرغي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن أوكرانيا وروسيا تناقشان الاتفاق على مكان وموعد لإجراء محادثات.

وأضاف المتحدث نيكيفوروف: "أوكرانيا كانت ومازالت مستعدة للمحادثات من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام".

وأوضح في فيديو على فيسبوك: "اقترحتُ عليهما إجراء محادثات في بودابست. (إنه) مكان آمن" للوفدين، مضيفاً: "شَكرا لي العرض وقالا إنّهما سيدرسانه".

وتابع: "نأمل في التوصل إلى اتفاق لبدء المحادثات خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة".

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق استعدادها لعقد اجتماع مع وفد أوكراني في العاصمة البيلاروسية مينسك، غير أنها اشترطت استسلام الجيش الأوكراني قبل إجراء أي "مفاوضات".

وردّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قائلاً: "نرى أنّ موسكو تقترح أن تتمّ الدبلوماسية في ظلّ تهديد الأسلحة، في حين تستهدف موسكو بقنابلها وقذائفها ومدفعيتها المدنيين".