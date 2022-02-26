نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443 وعودة الدراسة من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب موعد بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443 من الفصول الدراسية المقرر خوضها العام الجاري، بعد اعتماد وزارة التعليم نظام الثلاث فصول دراسية، وسط الالتزام الشديد بمعايير المكافحة لتفشي فيروس كورونا المستجد، والعمل على السير وفق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والمعلمين والموظفين في شتى المؤسسات التعليمية وكذلك أولياء الأمور، وتقليل خطر انتقال العدوى، والعبور بالعام الدراسي بكل نجاح رغم تلك الظروف الصعبة التي لم يسبق لها مثيل.

متى اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443

اجتازت وزارة التعليم اختبارات الفصل الدراسي الأول من بين ثلاث فصول دراسية مقررة في النظام التعليمي لمداري التعليم العام لهذا العام، وقد تم إعلان النتائج وانتقل الطلاب للفصل الثاني، حيث ننتظر خلال ساعات موعد بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام 1443، وكان الوزارة قد أعلنت عن الأهداف المنشودة من ها التقسيم ومنها زيادة عدد الساعات الدراسية، ونسبة التحصيل من المقررات الدراسية والعودة الحضورية للطلاب في المرحلة الابتدائية التي مردت بنجاح حتى الآن وها نحن نقترب من الاختبارات النهائية المقررة وفق الخطة الدراسية أو التي تعرف باسم التقويم الدراسي.

موعد نتائج الفصل الدراسي الثاني 1443

تنطلق الاختبارات التحريرية في الفترة من 3 شعبان 1443 وحتى اليوم السابع منه، أي لمدة 5 أيام فقط، وقد تم السماح بوضع الجداول للاختبارات النهائية لما يراعي تلك الفترات، وسيسبق ذبك الاختبارات الشفوية المقررة لبعض الفصول الدراسية في المراحل التعليمية، بعد انتهاء الاختبارات سيحصل الطلاب على إجازة الفصل الثاني يسبقها إعلان النتائج في اليوم السابع من شعبان.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث

على حسب ما جاء في التقويم الدراسي يكون عودة الدراسة وبداية الفصل الدراسي الثالث في 20 مارس الشهر القادم وسيتخلل ذلك عدد من الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها الطلاب في الفصل الثالث هي: